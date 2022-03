Barça : Joan Laporta répond à la rumeur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s'est positionné sur le dossier Kylian Mbappé (23 ans), libre en juin 2022, selon des informations de L'Équipe que nous sommes en mesure de confirmer. Interrogé sur le sujet par Mundo Deportivo, le président du club blaugrana Joan Laporta n'a ni confirmé ni infirmé la nouvelle, se contentant d'une réponse plus qu'évasive. «Tout le monde est libre de lancer des messages et des publicités, cela fait partie du monde du football, que les grands clubs s’intéressent aux grands joueurs. Mais je n’entrerai pas là-dedans, permettez-moi de ne pas le faire, de ne pas parler de joueurs parce que, si je le fais, ça peut porter préjudice aux intérêts de notre club. Si nous parlons d’un joueur et que nous avions l’intention de le recruter, nous augmenterions son prix de fait. Ni pour ce joueur, ni pour d’autres, je ne ferai de commentaires parce que cela porterait préjudice aux intérêts du club. Les directions technique et sportive travaillent pour améliorer notre effectif, qui est chaque fois meilleur. Nous sommes toujours plus satisfaits», a lâché l'homme fort du club catalan avant de poursuivre.

«Je veux dire clairement que nous priorisons l’équipe par-dessus tout, une équipe renforcée dans chacune de ses lignes et nous ne cherchons pas des joueurs qui soient au-dessus de l’équipe. Nous voulons renforcer une équipe qui joue comme le Barça. Au club, nous pensons d’abord à ce dont l’équipe a besoin, son style originel, qui, pour moi, est la clé de tout et c’est ce que nous devons faire, une équipe qui peut jouer dans ce système avec des joueurs de grands talents. La rumeur Mbappé après le carton du Clasico ? Je crois que tout cela fait partie du show business du football, je n’ai rien à dire à ce sujet», a-t-il précisé concernant l'attaquant du Paris SG et de l'équipe de France avant de conclure. «Le Barça ne fera pas de folies».