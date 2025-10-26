Ligue 1 : Nice enfonce Rennes dans la crise, Le Havre fait une superbe opération

La 9e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec le traditionnel multiplex de 17h15. Parmi les trois rencontres de la fin d’après-midi, Rennes jouait gros. A domicile face à Nice, les Bretons se devaient de l’emporter après quatre matches nuls de rang. Avec un Habib Beye en grand danger, les Rennais ont réalisé une entame de match catastrophique. Bougés dans les duels et peu inspirés offensivement, les pensionnaires du Roazhon Park ont logiquement concédé l’ouverture du score. Plus inspirés, les Aiglons se sont procurés les meilleures occasions à l’instar de cette opportunité de Boga face à Samba (22e). Avant la pause, le Gym a fait beaucoup de mal aux locaux. Alors que Sofiane Diop, en grande forme, a ouvert le score d’une belle reprise du droit (0-1, 38e), Jonathan Clauss, passeur pour l’ouverture du score, a doublé la mise avant la pause (0-2, 45+1e).

Sonné, Rennes est rentré à la pause sous la bronca de son public. Au retour des vestiaires, les Rennais ont essayé de hausser leur niveau. Plus offensifs, les locaux ont réagi mais Breel Embolo n’a pas pu réduire l’écart (52e, 53e). Suite aux changements de Beye qui a décidé de faire sortir Mahdi Camara et Seko Fofana, Rennes a montré plus d’allant offensif et cela a amené la réduction de l’écart de la tête d’Aït-Boudlal (1-2, 67e). Malgré un sursaut d’orgueil et de nombreuses opportunités pour aller forcer l’égalisation, le SRFC s’est longtemps heurté à un mur. En fin de rencontre, Mohamed Meïté a cru être le sauveur breton d’un missile comme contre Lyon, mais son but a été refusé logiquement pour une position de hors-jeu (90+4e). Avec cette défaite, Rennes s’enfonce dans la crise et Habib Beye pourrait bien être démis de ses fonctions dans les prochaines heures. Nice grimpe à la 8e place.

Superbe opération pour Le Havre, Angers s’offre Lorient

Dans le même temps, Le Havre est allé réaliser une superbe opération à Auxerre. Frustré après une lourde défaite à Marseille la semaine dernière (6-2), le HAC s’est réconforté ce dimanche. Après plusieurs occasions en première période et même un poteau touché juste avant la pause (45e), Le Havre a logiquement ouvert le score au retour des vestiaires. A l’affût après une frappe de Rassoul Ndiaye, Abdoulaye Touré a terminé à bout portant (0-1, 47e). Proche de s’offrir le doublé (74e), Touré a symbolisé la belle prestation des Normands qui, après avoir fait le dos rond en fin de rencontre, ont remporté leur deuxième match de la saison. Avec ce succès, Le Havre grimpe à la 14e place. Auxerre glisse à une inquiétante dix-septième place.

Dans la dernière journée de l’après-midi, Angers s’est imposé à domicile face à Lorient. En difficulté cette saison, les Merlus n’ont pas montré leur meilleur visage sur la pelouse du SCO. Lancé en profondeur, Prosper Peter a ouvert le score pour les Angevins au quart d’heure de jeu. Le penalty raté par Tosin face à Hervé Koffi à la 21e minute a également mis un coup à la tête des Lorientais. Au retour des vestiaires, Angers a gardé la mainmise sur le jeu et Sidiki Chérif a scellé le succès d’Angers en fin de rencontre (2-0, 59e). Avec cette victoire, le SCO sort de la zone rouge et devient quinzième. Lorient est barragiste.

Les résultats de 17h15 :

Rennes 1-2 Nice : Aït-Boudlal (67e) / Diop (38e), Clauss (45+1e)

Angers 2-0 Lorient : Peter (17e), Chérif (59e)

Auxerre 0-1 Le Havre : Touré (47e)