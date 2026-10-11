Nantes : les banderoles cinglantes des supporters contre le projet de rachat

De retour dans les tribunes de la Beaujoire samedi, à l’occasion de la réception de Reims lors de la 8e journée de Ligue 2, la Brigade Loire a profité de la rencontre pour afficher son opposition au projet de rachat du FC Nantes porté par Paulo Tavares. Alors que Waldemar Kita, propriétaire du club depuis 2007, a engagé un processus de vente et qu’un compromis a été signé, les supporters restent très méfiants à l’égard de cette éventuelle reprise. Dans un contexte sportif déjà compliqué pour les Canaris, les ultras ont ainsi déployé plusieurs banderoles pour faire entendre leurs inquiétudes, sans provoquer de débordements.

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« Le FC Nantes mérite un repreneur sain ! » 🫥 Les supporters nantais, de retour en Brigade Loire, déploient des banderoles sur le rachat du club après l’ère Kita. 💰 La suite après cette publicité 📸 @RMCsport https://t.co/PcjO1LL1FK— Foot Mercato (@footmercato) October 10, 2026

Le message du groupe était sans ambiguïté. Une première banderole affichait « Toujours ce caillou dans votre chaussure », avant qu’une seconde ne dénonce, après vingt minutes de jeu, « 25 ans d’errance » et réclame un changement de propriétaire : « Socpresse, Kita… 25 ans d’errance. On veut tourner la page, pas réécrire la même histoire. Le FC Nantes mérite un repreneur sain ! » La Brigade Loire avait déjà exprimé ses réserves dans un communiqué, estimant que le club devait bien changer de propriétaire, mais pas au détriment de sa stabilité. Les ultras mettent notamment en doute le sérieux du projet de Phenix Sport Invest, la société liée à l’ancien agent Paulo Tavares, ainsi que sa solidité financière.