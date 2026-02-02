Arnaud Nordin prêté au Stade Rennais

Arnaud Nordin revient en France. L’ancien pensionnaire de l’ASSE, de Nancy et de Montpellier vient d’être prêté par Mayence au Stade Rennais. À 27 ans, l’ailier vient étoffer un secteur offensif breton, fort de son expérience de 198 matches en Ligue 1.

« Arnaud Nordin, renfort offensif Rouge et Noir Visage familier du football français avec 198 apparitions au compteur en Ligue 1, Arnaud Nordin (27 ans) rejoint le Stade Rennais F.C., prêté par le FSV Mayence 05, jusqu’à la fin de la saison. Capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, le natif de Paris vient renforcer les lignes offensives du collectif d’Habib Beye », indique le SRFC.