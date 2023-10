La menace qui inquiète sérieusement Manchester City

Mercredi soir, Manchester City s’est imposé face aux Young Boys de Berne lors de la troisième journée de l’UEFA Champions League (victoire 3 à 1). Une soirée parfaite pour les hommes de Pep Guardiola, qui figurent parmi les favoris de la compétition. Dans le même temps, l’écurie mancunienne, qui a réalisé un triplé historique l’an dernier, a fait parler d’elle en Angleterre. Là-bas, on s’inquiète très sérieusement pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Cela est intervenu après un article du Telegraph consacré à Everton.

City suit de près le dossier Everton

Quel rapport avec Man City me direz-vous ? C’est simple, les Toffees sont accusés d’une infraction liée au fair-play financier. Ce qui est aussi le cas des Citizens. Concernant les Blues d’Everton, qui n’ont pas respecté les règles en matière de profit et de durabilité et qui ont enregistré de très lourdes pertes financières; le média britannique explique qu’ils risquent très gros. Le Telegraph, réputé pour son sérieux, parle d’une possible perte de 12 points. Actuellement, ils en possèdent 7. Le club serait ainsi dans le négatif au classement.

Un énorme coup dur pour un club qui serait presque condamné à la descente. Malgré cela, la Premier League semble être pour. Le Telegraph explique que la ligue anglaise a recommandé qu’Everton fasse l’objet de sanctions sévères avec donc une déduction de 12 points. Le verdict est attendu prochainement. Par la suite, le média a expliqué que cela devrait fortement inquiéter Manchester City. En effet, les Skyblues sont dans de sales draps, eux qui sont pointés du doigt pour avoir enfreint 115 règles liées au fair-play financier. C’est beaucoup plus que les Toffees.

Les Skyblues risquent très gros

Les dirigeants mancuniens assurent déjà leurs arrières puisqu’ils ont déposé un recours pour contester ces accusations. Les champions d’Angleterre estiment notamment que cette enquête n’est pas légale. Mais la Premier League, que le Telegraph juge silencieuse sur le cas de City, est décidée à sévir. Pour le média anglais, les personnes interrogées sur le sujet estiment que les deux dossiers ne sont pas exactement les mêmes. Mais le Telegraph persiste et assure que City peut trembler. Même chose du côté de Mundo Deportivo, qui évoque une déduction de points voire une exclusion de la Premier League.

Ancien joueur de Liverpool devenu consultant à la télévision, Jamie Carragher a évoqué ces menaces qui planent au-dessus de la tête du club de Pep Guardiola. «La Premier League veut une déduction de 12 points pour Everton pour une accusation. Manchester City finira par jouer dans la National League Nord si la Premier League continue sur cette voie ! Incroyable le nombre d’histoires qui ont été publiées sur la situation d’Everton, mais Manchester City, qui compte 114 accusations supplémentaires, fait l’objet d’une enquête depuis bien plus longtemps et tout est beaucoup plus calme.» Une gestion qui agace. Mais City n’est pas serein et va suivre de près le cas d’Everton pour savoir à quelle sauce le club va être mangé.