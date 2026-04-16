Ligue 1
PSG : Fabian Ruiz de retour pour les séances collectives
@Maxppp
Absent depuis près de trois mois, Fabian Ruiz est, peut-être, sur le point de retrouver la compétition. Si aucune date n’a encore été fixée pour le milieu de terrain espagnol, ce dernier est enfin de retour pour les séances collectives.
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Par ailleurs, Nuno Mendes (gêne à la cuisse droite) et Désiré Doué (choc au genou droit) poursuivent leurs soins et devraient effectuer leur retour à l’entraînement ces prochains jours. Des bonnes nouvelles pour le club de la capitale.
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