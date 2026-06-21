CdM 2026, EdF : Haaland n’est pas dans le viseur de Mbappé

Lors de la conférence de presse avant France-Irak en Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a répondu aux comparaisons et aux projections autour d’Eling Haaland, tout en rappelant ses priorités avec les Bleus. « Je ne pense pas à Haaland pour l’instant », a-t-il tranché. Il a également remis en perspective les débats autour des stars mondiales : « Messi est le meilleur joueur, avec Cristiano, c’est clair. Moi, j’essaie d’aider mon équipe à gagner une autre Coupe du monde. Le reste, ce sont des débats pour les journalistes. »

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Et alors qu’il souffre de certaines critiques, le capitaine français a insisté sur le court terme et le match à venir en gardant les pieds sur terre : « Je ne pense pas à Haaland pour l’instant, peut-être qu’eux pensent à nous, mais moi je pense à l’Irak. »