Botafogo : John Textor est furieux

Le projet du nouveau centre d’entraînement de Botafogo fait réagir à Lyon (l’OL pourrait servir à financer le projet). Mais à Rio de Janeiro aussi. Propriétaire du club carioca, John Textor s’est emporté contre le conseil de surveillance de Botafogo, qui a rejeté le bilan de l’année 2022.

« Si j’en parle maintenant (du projet de centre d’entraînement), c’est parce que c’est le genre de choses extraordinaires que Durcesio (Mello, le président de l’associatif) nous aide à faire. Et ces lâches sans visage veulent créer une troisième guerre mondiale entre le club et la SAF (dont Textor détient 90% des parts). Ils vont tuer les choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes des amis du club des membres et personne ne m’a demandé de faire cela », a-t-il déclaré à Globoesporte.

