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Ligue 1

Poissy fait le forcing pour le futur stade du PSG !

Par Allan Brevi
1 min.
Poissy PSG @Maxppp

Poissy ne compte pas laisser passer sa chance dans la course au futur stade du PSG. Après avoir accueilli le Campus PSG, la commune des Yvelines cherche désormais à convaincre le club de construire sa nouvelle enceinte sur une partie des terrains de Stellantis. D’après L’Équipe, les principaux responsables politiques locaux ont adressé une lettre au directeur général du PSG, Victoriano Melero, afin de présenter un projet soutenu par l’ensemble des acteurs du territoire. Celui-ci prévoit notamment un stade de 80 000 places, une arena de 20 000 places et un vaste complexe destiné à devenir un lieu de dimension internationale.

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Les élus mettent également en avant la proximité avec le centre d’entraînement, situé à moins de cinq kilomètres, ainsi que les infrastructures de transport qui pourraient être développées autour du site. Le conseil départemental assure par ailleurs vouloir faciliter la maîtrise du foncier, tandis que les responsables locaux défendent un projet susceptible de préserver les emplois actuellement liés au site de Stellantis. Le PSG doit désormais poursuivre l’étude des trois options encore en lice, : Poissy, Massy et le Parc des Princes, avant de rendre sa décision au plus tard en décembre.

Pub. le - MAJ le
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