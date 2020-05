ASSE : Claude Puel doit trancher pour Loïc Perrin

Loïc Perrin (34 ans) n'avait pas prévu d'achever sa carrière stéphanoise si brutalement. Avant l'arrêt définitif du championnat suite à la pandémie du coronavirus, le capitaine emblématique de l'AS Saint-Etienne avait disputé vingt et un matchs en Ligue 1. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central ne souhaite pas raccrocher et veut rempiler pour une saison. Dans une interview accordée au Canal Football Club, l'intéressé a évoqué son désir de boucler la boucle avec les Verts lors du prochain exercice.

« J'ai envie de me souvenir de mes derniers instants donc j'ai émis le souhait de continuer. J'ai envie que tout le monde soit d'accord et que tout le monde pense que je peux encore servir dans ce groupe. Tout le monde au club s'était projeté pour construire un effectif sans moi. Donc forcément, ils doivent revoir leurs plans et je me mets à leur place, ça ne doit pas être une chose évidente. Le coach m'a dit qu'il prenait le temps de réfléchir et qu'on en rediscuterait, » a ainsi confié Perrin. Claude Puel exaucera-t-il le souhait de son capitaine ? Réponse dans les prochaines semaines...