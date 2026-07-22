Fabián Ruiz : « ce serait un honneur d’être en lice pour le Ballon d’Or »
De retour dans sa ville natale de Los Palacios y Villafranca après le sacre de l’Espagne à la Coupe du Monde 2026, Fabián Ruiz a été célébré en héros aux côtés de Gavi. Le milieu de terrain, qui a également remporté la Ligue des Champions cette saison, est le seul joueur à avoir réalisé ce prestigieux doublé. Interrogé sur ses chances de figurer parmi les favoris au Ballon d’Or, l’Espagnol n’a pas caché sa satisfaction. « Franchement, qui ne voudrait pas gagner un Ballon d’Or ? J’ai remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, je ne pouvais pas rêver d’une meilleure saison. Si je suis en lice, ce sera un honneur », a-t-il déclaré au micro de Cadena SER.
Au-delà de cette distinction individuelle, les deux champions du monde ont reçu un accueil triomphal dans leur ville, où le maire a annoncé qu’une statue serait érigée en leur honneur, ainsi qu’en celui de Jesús Navas, autre champion du monde originaire de Los Palacios.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer