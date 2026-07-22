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Fabián Ruiz : « ce serait un honneur d’être en lice pour le Ballon d’Or »

Par Sasha Nahon
1 min.
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp

De retour dans sa ville natale de Los Palacios y Villafranca après le sacre de l’Espagne à la Coupe du Monde 2026, Fabián Ruiz a été célébré en héros aux côtés de Gavi. Le milieu de terrain, qui a également remporté la Ligue des Champions cette saison, est le seul joueur à avoir réalisé ce prestigieux doublé. Interrogé sur ses chances de figurer parmi les favoris au Ballon d’Or, l’Espagnol n’a pas caché sa satisfaction. « Franchement, qui ne voudrait pas gagner un Ballon d’Or ? J’ai remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, je ne pouvais pas rêver d’une meilleure saison. Si je suis en lice, ce sera un honneur », a-t-il déclaré au micro de Cadena SER.

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Au-delà de cette distinction individuelle, les deux champions du monde ont reçu un accueil triomphal dans leur ville, où le maire a annoncé qu’une statue serait érigée en leur honneur, ainsi qu’en celui de Jesús Navas, autre champion du monde originaire de Los Palacios.

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