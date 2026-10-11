Real Madrid : Vinicius s’excuse et… remet une couche sur l’arbitrage

Expulsé face à Villarreal après avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba, Vinicius Júnior a présenté ses excuses au Real Madrid et à ses supporters sur Instagram. « La joie continue… Pardon à mon équipe et aux supporters », a écrit l’ailier brésilien après la victoire merengue (1-0), reconnaissant ainsi avoir laissé ses coéquipiers en infériorité numérique dans les dernières minutes de la rencontre. Entré en jeu en seconde période, le numéro 7 avait cru inscrire le but du break avant que la VAR n’intervienne pour signaler sa faute et pousser l’arbitre à l’expulser directement.

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Mais le mea culpa de Vinicius s’est accompagné d’un nouveau message dénonçant le traitement arbitral dont il estime faire l’objet. Le Brésilien a ainsi partagé en story Instagram une publication compilant plusieurs actions au cours desquelles il considère avoir été victime de fautes non sanctionnées. « Et celui qui reçoit toujours un jaune et un rouge, c’est Vinicius, quelle honte », pouvait-on lire sur ce montage republié par le Madrilène. Une manière de présenter ses excuses pour avoir pénalisé son équipe, tout en maintenant sa contestation envers le corps arbitral. Une prise de parole qui intervient alors que l’attaquant risque plusieurs matches de suspension, avec notamment la possibilité de manquer le Clasico face au FC Barcelone.