Metz : Benjamin Stambouli absent plusieurs semaines

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Benjamin Stambouli @Maxppp

Coup dur pour le FC Metz dans sa lutte pour le maintien. Le club mosellan va devoir se passer des services de son milieu d’expérience Benjamin Stambouli (35 ans) durant de nombreuses semaines. Sorti sur blessure face au LOSC, l’ancien Parisien et Montpelliérain est touché aux côtes.

FC Metz ☨
🚒 Touché face au @losclive, Benjamin Stambouli souffre d'une fracture à une côte.

Bon rétablissement Ben, on espère te voir rapidement sur les terrains ♥️
«Touché dans un duel aérien face au LOSC (0-0), vendredi dernier, Benjamin Stambouli avait été forcé de quitter prématurément les siens. Cette semaine, notre milieu de terrain a passé plusieurs examens complètementaires afin de définir la nature de sa blessure. Ces derniers ont révélé que notre numéro 21 était victime d’une fracture au niveau des côtes. Le FC Metz lui souhaite un prompt rétablissement et espère le revoir le plus rapidement possible sur les terrains», peut-on lire dans le communiqué publié par le club mosellan.

Pub. le - MAJ le
