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Le Real Madrid dévoile son étonnant maillot extérieur 2026-2027

Par Sasha Nahon
1 min.
maillot zoomé Real Madrid @Maxppp

Le Real Madrid et adidas ont officiellement présenté le nouveau maillot extérieur que porteront les Merengue lors de la saison 2026-2027. Le club madrilène mise sur une élégante base vert foncé, associée à des finitions blanc cassé, dans un design qui rend hommage à son histoire tout en adoptant une esthétique résolument moderne. Le retour du célèbre logo Trèfle d’adidas renforce également le lien entre l’héritage du football et la culture lifestyle.

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Le maillot se distingue par un motif géométrique discret intégrant les initiales du Real Madrid directement dans le tissu, offrant davantage de relief au design. Le col revisité, les liserés raffinés et les trois bandes adidas contrastant avec la teinte sombre complètent un ensemble premium.

Les nouveaux maillots domicile 2026-27 du Real Madrid est disponible à la vente sur FOOT.FR.

Pub. le - MAJ le
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