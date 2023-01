Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur Manchester City - Arsenal

Si ce duel est tant attendu en Premier League car décisif pour la course au titre, Arsenal, leader du championnat, et Manchester City, son dauphin, s’affrontent ce vendredi soir (21 heures) sur la pelouse de l’Etihad Stadium dans le cadre des seizièmes de finale de la FA Cup, plus vieille compétition de l’histoire du ballon rond. Les Gunners, qui sont les plus titrés avec 14 sacres finaux, espéreront faire des Skyblues, vainqueurs à 6 reprises, pour retrouver une coupe qui leur échappe depuis maintenant deux saisons. En plus d’être un choc du football anglais, ce Arsenal-City va permettre à deux entraîneurs qui se connaissent bien, Pep Guardiola et Mikel Arteta, de se retrouver pour la première fois cette saison avant la rencontre décisive en championnat à la mi-février.

Victoire de Manchester City face à Arsenal (cote à 1,75)

Si Arsenal domine Manchester City en confrontations directes dans l’histoire du football, le club londonien est la proie préférée des Skyblues sur les 10 dernières saisons, perdant 15 de ses 25 dernières rencontres face à la formation mancunienne. Un avantage qui se confirme avec l’arrivée de Pep Guardiola de l’autre côté de la Manche, qui ne s’est pas imposé face à l’AFC qu’à trois reprises (2 défaites, 1 nul). Et si le leader de Premier League semble être dans une nouvelle et incroyable dynamique sous les ordres de Mikel Arteta cette saison, le technicien espagnol, qui va affronter son compatriote mais également collègue sur le banc de City, a perdu 5 des 6 rencontres face à son "mentor". De quoi faire pencher la balance pour les Bleu ciel, qui voudront également mettre un peu plus la pression sur son leader à trois semaines de leur premier duel en PL.

Doublé d’Erling Haaland face à Arsenal (cote à 2,65)

Sur les dernières années, et ce depuis le départ de Sergio Agüero, Manchester City n’a jamais réussi à trouver un successeur digne à l’Argentin, devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire de la Premier League avec ses 184 réalisations en 275 matches. Un record qui semble bien être dans le viseur du goleador norvégien Erling Haaland. L’ancien du Borussia Dortmund, arrivé chez les pensionnaires de l’Etihad Stadium l’été dernier, réalise une saison de tous les records, puisqu’il a déjà inscrit 31 réalisations en 26 matches, dont 25 en PL et 4 triplés (!), lui permettant de dominer sans la moindre contestation le classement des buteurs. S’il n’a jamais affronté Arsenal pour le moment, le Cyborg appréciait déjà en Allemagne les matches face aux cadors du championnat : en effet, parmi ses adversaires préférés outre-Rhin, on retrouve le RB Leipzig (6 buts) et le Bayern Munich (5 buts) en deux saisons et demi. Et déjà en Angleterre, il a fait trembler les filets de l’éternel rival, Manchester United, à trois reprises en deux confrontations. L’enjeu de cette réception d’Arsenal pourrait donc le galvaniser pour crucifier Aaron Ramsdale plus d’une fois et emmener les siens en huitièmes de la FA Cup…

Victoire 2-1 de Manchester City (cote à 7,00)

Alors qu’on connaissait un Manchester City dominateur et très peu menacé en défense, c’est un peu moins le cas depuis quelques semaines. En effet, après la trêve internationale, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas été les plus rassurants en défense, encaissant 10 buts toutes compétitions confondues entre la Premier League et les coupes nationales. Les Skyblues avaient même été battus deux fois de suite, face à Southampton en Coupe de la Ligue (0-2) et Manchester United en PL (1-2), ça n’était plus arrivé depuis le début de la saison 2021/2022 (contre Leicester au Community Shield, 0-1 et contre Tottenham en PL, 0-1). Face aux Spurs, le champion d’Angleterre s’était même fait peur à domicile en rentrant au vestiaire avec deux buts de retard avant de renverser la vapeur en seconde période (4-2). Des signes qui confirment qu’Arsenal pourrait donc inquiéter son adversaire du soir en ouvrant le score ou en égalisant, avant que le City, à réaction, ne se reprenne et remporte la partie. Un scénario serré possible entre ces deux formations prétendantes pour le sacre final en championnat.

