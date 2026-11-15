Qatar, Al-Ahli : où en est Julian Draxler ?

À 33 ans, Julian Draxler semble bel et bien avoir trouvé un nouvel élan du côté du Qatar. Loin des projecteurs du football européen, l’ancien international allemand poursuit son aventure avec Al-Ahli SC, qu’il a rejoint en septembre 2023 après des passages au Paris Saint-Germain et au Benfica Lisbonne. Et pour sa troisième saison sous les couleurs du club qatari, le champion du monde 2014 affiche des statistiques toujours aussi intéressantes et semble avoir conservé une place importante dans le dispositif de son équipe. Malgré les années qui passent, sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres restent des atouts précieux pour la formation de Doha.

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Le début de l’exercice 2026-2027 confirme d’ailleurs cette tendance. Titulaire lors des neuf premières journées de Qatar Stars League, Draxler a disputé 793 minutes et inscrit trois buts, auxquels s’ajoute une passe décisive. L’Allemand s’est notamment illustré dès la deuxième journée face à Lusail SC, avec un doublé sur penalty, malgré le match nul spectaculaire concédé par les siens (3-3). Quelques semaines plus tard, il a de nouveau pesé offensivement lors de la large victoire contre Al-Sailiya (5-0), en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Des performances qui témoignent de son importance grandissante dans l’animation offensive d’Al-Ahli.

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Le Qatar lui réussit toujours aussi bien

Pour autant, le bilan collectif d’Al-Ahli reste plus contrasté. Après neuf journées, la formation qatarie alterne entre prestations convaincantes et passages plus compliqués, à l’image des défaites face à Al-Sadd (1-3), Al-Rayyan (0-3) et Al-Wakrah (0-3). Dans ce contexte irrégulier, Draxler apparaît, lui, comme l’un des éléments capables d’apporter de la créativité et de la justesse technique à une équipe encore en quête de constance. Sa polyvalence lui permet également d’évoluer sur le côté gauche comme dans un rôle plus axial, afin de participer à la construction du jeu et de se projeter dans la surface adverse.

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Avec trois réalisations et une passe décisive en neuf rencontres, l’ancien joueur du PSG a, quoi qu’il en soit, parfaitement lancé son nouvel exercice. S’il reste encore du chemin à parcourir pour retrouver les standards de ses meilleures années européennes, ses premières prestations montrent qu’il conserve une influence réelle sur le jeu de son équipe. Sous contrat avec Al-Ahli jusqu’en juin 2028, Draxler dispose encore de temps pour poursuivre son aventure au Qatar et confirmer cette dynamique. Reste maintenant à transformer ces premières promesses en véritable régularité, avec l’espoir de guider son équipe vers des horizons plus ambitieux. À défaut de retrouver les sommets européens, Draxler prouve qu’il n’a pas encore dit son dernier mot sur les terrains.