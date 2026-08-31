Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Liga

Le Real Madrid s’offre la jeune pépite Sergio Martínez

Par Allan Brevi
1 min.
Sergio Martínez Montero @Maxppp

Le Real Madrid tient sa nouvelle pépite. Le Racing de Santander a officialisé le départ de Sergio Martínez, jeune milieu de 19 ans, vers la capitale espagnole. Le club madrilène va s’acquitter de sa clause libératoire fixée à 3 millions d’euros, pour un joueur qui s’est récemment révélé avec l’équipe première, notamment en marquant face à Villarreal. Convoité par plusieurs cadors espagnols, dont le Barça et l’Atlético selon AS, Martínez a finalement choisi les Merengues et s’est engagé jusqu’en 2030.

La suite après cette publicité

Le milieu défensif de 1m88 dispose d’un profil particulièrement polyvalent, capable d’évoluer plus haut ou de jouer comme sentinelle. Le Real Madrid compte toutefois prendre son temps avec lui : Martínez débutera avec le Castilla, avant de tenter progressivement de se rapprocher de l’équipe première. Une arrivée qui illustre une nouvelle fois la volonté madrilène de miser sur les jeunes talents à fort potentiel, à l’image d’Arda Guler il y a quelques années déjà.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Santander
Sergio Martínez

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Santander Logo Racing Santander
Sergio Martínez Sergio Martínez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier