Le Real Madrid s’offre la jeune pépite Sergio Martínez

Le Real Madrid tient sa nouvelle pépite. Le Racing de Santander a officialisé le départ de Sergio Martínez, jeune milieu de 19 ans, vers la capitale espagnole. Le club madrilène va s’acquitter de sa clause libératoire fixée à 3 millions d’euros, pour un joueur qui s’est récemment révélé avec l’équipe première, notamment en marquant face à Villarreal. Convoité par plusieurs cadors espagnols, dont le Barça et l’Atlético selon AS, Martínez a finalement choisi les Merengues et s’est engagé jusqu’en 2030.

La suite après cette publicité

ℹ️ Despedida de Sergio Martínez del Real Racing Club



✅ El Real Madrid abonará la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato del futbolistahttps://t.co/tCKw6nrePQ pic.twitter.com/SLHlD0KQUQ — Real Racing Club (@realracingclub) August 31, 2026

Le milieu défensif de 1m88 dispose d’un profil particulièrement polyvalent, capable d’évoluer plus haut ou de jouer comme sentinelle. Le Real Madrid compte toutefois prendre son temps avec lui : Martínez débutera avec le Castilla, avant de tenter progressivement de se rapprocher de l’équipe première. Une arrivée qui illustre une nouvelle fois la volonté madrilène de miser sur les jeunes talents à fort potentiel, à l’image d’Arda Guler il y a quelques années déjà.