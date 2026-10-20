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Ligue des Champions

Ligue des Champions : Luis Enrique a adoré la prestation du PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Le PSG a encore frappé un joli coup en Ligue des Champions. Une semaine après avoir battu Manchester City en Angleterre (4-2), le double champion d’Europe a remis ça face au FC Barcelone (4-2) au Parc des Princes. Luis Enrique s’est dit très fier de ses hommes car, en face, le Barça n’avait jamais perdu le moindre match cette saison.

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«C’est un match de très haut niveau contre un adversaire incroyable. C’est très difficile de défendre de cette manière face à eux, assure l’Asturien sur Canal+. Je suis convaincu que c’était la clé. On a fait un très bon travail contre une équipe qui n’avait pas perdu cette saison avec une moyenne de 4 buts par match. On a pris seulement 2 buts, nous sommes content.»

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