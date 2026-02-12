Sir Jim Ratcliffe prend la parole après ses propos polémiques

Au cœur d’une polémique en Angleterrre pour avoir déclaré que « le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrés », Sir Jim Ratcliffe a pris la parole par le biais d’un communiqué publié par INEOS ce jeudi. Le milliardaire britannique, propriétaire de Manchester United et de Nice, a regretté que ses mots aient pris de telles proportions.

«Je regrette que mon choix de mots ait offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et ait suscité des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d’une immigration contrôlée et bien gérée qui soutienne la croissance économique. Mes propos ont été tenus lors d’une séance de questions-réponses sur la politique britannique au Sommet européen de l’industrie à Anvers, où j’évoquais l’importance de la croissance économique, de l’emploi, des compétences et du secteur manufacturier au Royaume-Uni. Mon intention était de souligner que les gouvernements doivent gérer les migrations parallèlement aux investissements dans les compétences, l’industrie et l’emploi afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. Il est essentiel que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté.»