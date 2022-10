Jérôme Rothen répond à Karim Benzema

Affirmant qu'il avait plus de certitudes avec Kylian Mbappé que Karim Benzema en équipe de France, l'ex-international tricolore Jérôme Rothen s'est attiré les foudres du Ballon d'or 2022, qui l'a piqué sur les réseaux sociaux en montrant une photo de l'ancien joueur du PSG porter le maillot d'Ankaragucu (D1 turque) avant de se montrer avec sa nouvelle récompense individuelle avec l'inscription «Reste concentré». Sur les antennes de RMC durant son émission Rothen s'enflamme, l'ex-latéral gauche de 44 ans a tenu à répondre - avec humour - à l'attaquant du Real Madrid.

La suite après cette publicité

«Karim, franchement la photo m'a fait rire, j'espère qu'il y avait aussi beaucoup d'humour de ton côté. Tu es un peu en décalé par rapport à tout ce qui s'est dit dans la semaine. Je vais être un peu plus sérieux. Ce qui me rend triste, ce n'est pas le tweet ou la photo envoyée, c'est que Karim Benzema a pris ça comme une attaque. Dans la semaine, on a quand même fait deux émissions de deux heures sur le Ballon d'or. On est tous dithyrambiques sur Benzema. Il n'y a rien à dire, moi le premier, c'est un joueur fabuleux, il a fait une année incroyable, on l'a dit et redit pendant deux heures. Et que sur deux heures, tu puisses émettre quelques doutes. (...) Il faut remettre les choses dans leur contexte. Je n'imagine pas une seule seconde que Karim soit vexé par ce que j'ai dit et qu'il pense que Jérôme Rothen, avec la carrière qu'il a, va se permettre de dénigrer notre nouveau Ballon d'or.»