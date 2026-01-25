Menu Rechercher
Lille OSC - RC Strasbourg : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Giroud @Maxppp
Lille 0-2 Strasbourg

Ce dimanche, c’est la fin de le 19e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un choc intéressant entre Lille et Strasbourg. À domicile, les Dogues s’articulent dans un 3-4-3 avec Berke Özer dans les cages derrière Tiago Santos, Nathan Ngoy, Chancel Mbemban, Aïssa Mandi et Romain Perraud. Le milieu de terrain est assuré par Ngal’ayel Mukau et Ayyoub Bouaddi. Devant, Olivier Giroud est soutenu par Ethan Mbappé et Matias Fernandez-Pardo.

De leur côté, les Alsaciens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Penders qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Guéla Doué, Mamadou Sarr, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell. Samir El Mourabet et Valentin Barco composent l’entrejeu avec Julio Enciso un cran plus haut. En pointe, Joaquin Panichelli est épaulé par Diego Moreira et Martial Godo.

Les compositions

Lille OSC : Özer - Ngoy, Mbemba, Mandi - Santos, Mukau, Bouaddi, Perraud - Mbappé, Giroud, Fernandez-Pardo

Racing Club de Strasbourg : Penders - Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell - El Mourabet, Barco - D. Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

Pub. le - MAJ le
