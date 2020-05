Le patron de Mediapro veut voir le Barça champion en cas d'annulation de la Liga

En France, on ne sait toujours pas comment va se dérouler l'arrivée de Mediapro. La boîte sino-espagnole, qui s'est emparée des droits TV de la Ligue 1, n'a pas encore dévoilé son plan d'attaque, et des doutes existent sur sa capacité à prendre en charge les différents paiements qui devront être réalisés dans les prochains mois. Mais en Espagne, le patron Jaume Roures se montre assez actif dans le paysage médiatique ces derniers jours.

Dans l'émission Qué t’hi jugues de la Cadena SER, l'homme d'affaires et socio du FC Barcelone s'est exprimé sur la fin de saison en Liga : « s'il n'y a pas de problèmes, on pourrait commencer à la fin du mois de juin et commencer la saison suivante le 12/13 septembre. L'effort pour terminer la Liga est pour ne pas avoir de problèmes, mais si on ne peut pas, la Fédération a déjà décidé de qui ira en Europe et avec ce critère (s'arrêter au classement actuel, NDLR), le Barça devrait gagner la Liga ». Mais on doit éviter que tout ça se décide dans un bureau. Thibaut Courtois appréciera...