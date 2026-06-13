Coupe du Monde
CdM 2026 : Szymon Marciniak arbitrera Argentine-Algérie
@Maxppp
Championne du monde en titre, l’Argentine s’apprête à lancer la défense de son titre, mercredi soir, contre l’Algérie. Un choc d’ores et déjà très attendu par les amoureux du ballon rond.
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Arbitre de la finale de la dernière Coupe du Monde, qui avait vu les Argentins venir à bout de la France, Szymon Marciniak a d’ailleurs été désigné arbitre de ce match au sommet.
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