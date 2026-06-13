Menu Rechercher
Commenter 16
Coupe du Monde

CdM 2026 : Szymon Marciniak arbitrera Argentine-Algérie

Par Josué Cassé
Szymon Marciniak @Maxppp

Championne du monde en titre, l’Argentine s’apprête à lancer la défense de son titre, mercredi soir, contre l’Algérie. Un choc d’ores et déjà très attendu par les amoureux du ballon rond.

La suite après cette publicité

Arbitre de la finale de la dernière Coupe du Monde, qui avait vu les Argentins venir à bout de la France, Szymon Marciniak a d’ailleurs été désigné arbitre de ce match au sommet.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Algérie
Argentine

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Algérie Flag Algérie
Argentine Flag Argentine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier