Barça : João Cancelo est clair sur son avenir

Mercredi soir, le FC Barcelone va croiser le fer avec l’Atlético de Madrid en Ligue des Championss. Un match qui sera très difficile à écouter João Cancelo (31 ans), qui s’est présenté face à la presse. « Écoutez, nous nous attendons à la même chose que ce qu’a été l’Atléti ces dernières années. Une équipe intense, avec des joueurs très talentueux. Nous devons contrôler le match comme nous l’avons fait la dernière fois. (…) C’est très important (ce match aller, ndlr). Ensuite, il faudra aller au Metropolitano, ce qui est très difficile. L’idéal serait de quasiment sceller la victoire, mais il faut être prêt à tout. »

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« Le Portugais est prêt à tout donner, lui qui n’est pas encore assuré de rester en Catalogne. Tout peut arriver. Je sais ce que je veux, je ne le dirai pas. Je veux aider le Barça à atteindre le sommet. Continuer à jouer cette compétition, remporter la Liga. (…) Il y a toujours des possibilités. Je suis un joueur d’Al-Hilal, mais il y a toujours des possibilités. On verra ce qui se passera à la fin de la saison. À mon arrivée, certains doutaient de ma carrière, pensaient que c’était fini pour moi, mais bon, c’est le football. Je travaille dur. On verra bien. » La balle est visiblement dans le camp du Barça. Son entraîneur, Hansi Flick, n’a pas souhaité en dire plus ce mardi face à la presse. « Je n’aime pas parler de l’avenir. Il joue à un très haut niveau. Il a joué aux États-Unis et samedi, il a été exceptionnel. Il était complètement épuisé. C’est un vrai professionnel doté d’une technique incroyable. » Cancelo sera certainement encore sur le pont mercredi soir.