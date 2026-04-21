PSG : une première tendance se dégage pour Vitinha face au Bayern Munich !

Depuis maintenant plusieurs saisons, Vitinha s’est imposé comme le patron du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Son volume de jeu, sa science du placement et sa capacité à dicter le tempo ont fait de lui un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Cette année encore, l’international portugais affiche un niveau de performance exceptionnel, confirmant son statut de joueur clé et de métronome d’une équipe parisienne qui dépend énormément de sa vision de jeu pour initier le jeu offensif de l’équipe. A 26 ans, Vitinha est l’un des meilleurs milieux du monde.

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Et alors que tout allait pour le mieux avec le Portugais, l’inquiétude a pourtant gagné le Parc des Princes ce dimanche lors du choc contre l’Olympique Lyonnais. Suite à un duel aérien avec Endrick, le milieu parisien est mal retombé et a immédiatement ressenti une vive douleur au talon. Bien qu’il ait tenté de rester sur la pelouse quelques minutes, il a finalement été contraint de céder sa place dès la première période. Le lendemain, le club a publié un communiqué officiel pour clarifier la situation : « victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine ».

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Le PSG optimiste pour Vitinha contre le Bayern Munich

Malgré la sobriété du diagnostic, l’incertitude plane désormais sur la suite de sa saison européenne. À quelques jours seulement de la demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le doute sur sa présence est total et l’inquiétude grandit chez les supporters. Alors que son forfait est déjà acté face à Nantes ce mercredi et sûrement contre Angers le week-end prochain, tout le monde craint que le timing soit trop court pour une récupération complète avant la demi-finale aller de C1. Malgré le retour récent de Fabián Ruiz, une absence du Portugais pour ce rendez-vous crucial serait un véritable coup dur pour le PSG, tant son influence est vitale sur la scène européenne.

Toutefois, une lueur d’espoir est apparue grâce aux informations de Canal+ ce mardi matin. Selon les dernières nouvelles de la chaîne cryptée, le club de la capitale se veut rassurant en interne. D’après Canal, la blessure, bien que douloureuse, ne concerne qu’une inflammation de la plante du pied et non une lésion plus grave. Le joueur suit actuellement un protocole strict sous anti-inflammatoires et, pour l’heure, le staff médical du PSG reste optimiste quant à sa participation face au Bayern. Une excellente nouvelle pour Vitinha et le PSG qui pourraient donc se présenter sereinement mardi prochain face au Bayern Munich si ces informations sont avérées.