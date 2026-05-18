Le Paris FC a trouvé son prochain entraîneur pour la saison prochaine

Le Paris FC souhaite poursuivre l’aventure avec Antoine Kombouaré après une fin de saison convaincante en Ligue 1. Arrivé avec un contrat de six mois assorti d’une année en option, le technicien kanak a rapidement convaincu sa direction grâce à des résultats solides, marqués notamment par des succès de prestige contre l’AS Monaco FC et le Paris Saint-Germain au stade Jean-Bouin. Les discussions entre les différentes parties se poursuivent désormais afin d’acter sa prolongation, même si quelques détails restent à régler.

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Le principal point d’interrogation concerne l’état physique de Kombouaré, qui souffre des genoux depuis plusieurs mois. «Aujourd’hui, on a envie de savourer, profiter et après il y a plein de choses à mettre sur la table, l’équipe et surtout ma santé. J’ai le temps, c’est secondaire», avait-il exprimé après la victoire contre le PSG. Malgré cela, sauf énorme retournement de situation, il devrait bien être sur le banc parisien à la reprise du championnat fin août, rapporte RMC Sport. Son staff a également séduit les dirigeants du PFC.

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Un mercato ambitieux, sans folie

Et si l’avenir d’Antoine Kombouaré est bouclé, le club francilien prépare déjà activement son mercato estival. Plusieurs cadres de l’époque Ligue 2 ont déjà quitté l’effectif, tandis que la direction souhaite conserver certains joueurs prêtés cet hiver, comme Marshall Munetsi et Luca Koleosho. En revanche, Diego Coppola et Ciro Immobile devraient faire leurs valises à l’issue de la saison. Côté recrutement, le milieu rémois, Patrick Zabi, a déjà signé pour la saison prochaine.

L’objectif du propriétaire Antoine Arnault est d’attirer des joueurs en devenir et des valeurs sûres des grands championnats, et développer le centre de formation. Comme nous l’avions révélé, Adrien Thomasson est ciblé, tout comme Matthis Abline, toujours dans les petits papiers de la direction parisienne. En clair, la volonté n’est pas de signer de gros joueurs internationaux pour concurrencer les premières places en Ligue 1. L’objectif est plutôt de faire mieux que cette première saison dans l’Élite, avec un top 10 à aller chercher, si possible entre la 6e et la 10e place en 2026-2027. Le Paris FC veut avancer, mais sans se précipiter.