Roberto De Zerbi : « le football est parfois batard »

Le football est cruel et ça, Tottenham l’a appris à ses dépens. Le club londonien, toujours 18e de Premier League, a concédé un match nul plus que cruel sur sa pelouse contre Brighton, ce samedi. Les Spurs de Roberto De Zerbi pensaient l’emporter lorsque Xavi Simons trouvait la lucarne de Bart Verbruggen (77e, 2-1). Mais Tottenham, toujours aussi fragile défensivement, et ce, même en l’absence de Cristian Romero, ont été rejoints dans les ultimes minutes après un but de Georginio Rutter dans le temps additionnel (90e+5, 2-2).

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Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est présenté devant les journalistes anglais pour livrer ses impressions. Avant d’être à l’antenne, le technicien italien s’est adressé au journaliste et n’a pas caché sa frustration, tout en esquissant un petit sourire : « Parfois, le football est batard ? (rires) Je ne peux pas le dire ? Mais les gens le savent ! Ils pensent comme moi. Parce que moi, je suis un homme du peuple », a-t-il indiqué avec un peu d’humour. En attendant, Tottenham reste dans la zone de relégation et n’a plus que cinq journées pour se sauver.