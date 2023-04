Vidéo : la prestation XXL de Kevin de Bruyne régale Twitter

La suite après cette publicité

Manchester City s’est imposé largement contre Arsenal dans le choc de la 33e journée de Premier League (4-1). Pep Guardiola et son équipe mettent la pression pour le titre de champion d’Angleterre en revenant à deux points du leader Arsenal (qui compte deux matches de plus). Les Cityzens peuvent remercier un certain Kevin de Bruyne absolument stratosphérique dans cette rencontre avec un doublé (7e et 54e). Le Belge semble au meilleur de sa forme, pour le plus grand plaisir de la Twittosphère.

