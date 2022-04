Man City-Real : Pep Guardiola a adoré le match mais...

La suite après cette publicité

Pep Guardiola a vécu le match intensément, comme à son habitude. Mais le contexte et le scénario de la rencontre lui ont offert encore plus de sensations, comme il l'a confié après la rencontre. L'entraîneur espagnol de Manchester City a juste regretté un peu de nervosité de son équipe dans les temps forts du Real Madrid.

« On a fait un match fantastique contre une équipe incroyable. Je pense qu'on a été nerveux quand ils sont montés en puissance, alors que d'habitude on est assez calme. On a fait un match fantastique, il était fantastique pour tout le monde. Il faut maintenant se qualifier pour la finale », a-t-il expliqué, relayé par Canal Plus.