Liga : Séville démarre bien sa saison face à Cadiz, Valladolid et le Celta dos à dos

On avait droit à deux affiches intéressantes pour ce dimanche soir de 3e journée de Liga. Séville, qui a défié le Bayern il y a moins de 72h en Supercoupe d'Europe, se déplaçait ainsi sur la pelouse du promu et voisin Cadiz. L'équipe de Julen Lopetegui s'est imposée sur le score de 3-1. Salvi avait mis les siens devant en début de deuxième période, mais Luuk de Jong puis Munir El Haddadi ont permis aux Sévillans de s'imposer pour leur début en Liga. Ivan Rakitic y allait aussi de son but après un service de Munir dans le temps additionnel.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Celta se déplaçait à Valladolid pour cette rencontre qui s'est finalement conclue sur un match nul 1-1. L'inévitable Iago Aspas a marqué pour les Galiciens juste avant la pause, alors que Sergi Guardiola a égalisé en deuxième période sur penalty. Le Celta passe quatrième, Valladolid est seizième.

