Comment regarder le Real Madrid de Kylian Mbappé gratuitement sur DAZN

La compétition XXL qui va permettre aux meilleurs clubs du monde de s’affronter pour la première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 a débuté depuis quelques jours. Après un premier gros choc de la compétition qui a vu le PSG pulvériser l’Atletico de Madrid 4-0, c’est au tour du rival des Colchoneros, le Real Madrid de débuter dans la compétition face à la formation saoudienne d’Al Hilal. Un match à retrouver gratuitement sur DAZN ce mercredi à 21h au Hard Rock Stadium de Miami. Un stade colossal qui peut accueillir 65 326 personnes et qui va donc voir le premier match officiel du tout nouvel entraineur de la Casa Blanca, à savoir Xabi Alonso, qui prend la douloureuse succession de Carlo Ancelotti parti entrainer l’équipe du Brésil.

La suite après cette publicité

Le club aux 15 Ligue des Champions doit se faire pardonner après une saison compliquée et vierge de tout trophée majeur (hormis la Super Coupe d’Europe et la Super Coupe d’Espagne). C’est dire si le premier onze proposé par Xabi Alonso sera très attendu face à un adversaire bien connu des amateurs de mercato qui compte dans ses rangs quelques grands noms du football tels que Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic Savic, Joao Cancelo, Renan Lodi, Bono ou encore Kalidou Koulibaly. Un premier test grandeur nature donc pour Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Belligham et aussi les recrues défensives Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Les stars du Real Madrid ne vont ainsi pas manquer de motivation pour entrer tambour battant dans la compétition.

L’offre DAZN pour ne rien rater de ce Real Madrid-Al Hilal et la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025

Si cela n’est pas encore fait, réservez donc votre mercredi soir d’autant que cette rencontre sera à suivre gratuitement ! Vous avez bien entendu, ce Real Madrid- Al-Hilal en Prime time un mercredi soir vous est proposé gratuitement par DAZN en streaming. Alors que la plupart des compétitions nationales et internationales de club sont payantes, DAZN vous propose une offre que vous ne pouvez pas rater : chaque match de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 est en direct et gratuit sur DAZN et disponible dans le monde entier en 14 langues.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler devant le choc Real Madrid-Al Hilal et de l’intégralité de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 (y compris tous les matches du PSG) et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, n’hésitez pas, c’est par ici.