Bundesliga : Cologne et Mayence se neutralisent

Cologne (10e) recevait Mayence (15e) ce dimanche à 15h30, match comptant pour la 26e journée de Bundesliga et qui faisait office de reprise pour les deux équipes après deux mois sans jouer. Les locaux ont vite pris l'avantage dans cette rencontre. Mark Uth ouvrait le score dès la 6e minute sur penalty avant que son coéquipier Florian Kainz ne porte le score à 2-0 avant l'heure de jeu (53e).

Les pensionnaires du RheinEnergieStadion pensaient avoir fait le plus dur mais se sont relâchés. Quelques minutes après le but du break, Taiwo Awoniyi réduisait la marque (61e). Et les visiteurs parvenaient même à revenir au score par l'intermédiaire de Pierre Kunde Malong (72e), buteur après un rush assez impressionnant. Un match nul (2-2) frustrant pour Cologne, qui aurait pu se rapprocher des places européennes.