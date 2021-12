OL : un premier gros prétendant pour Jason Denayer

La suite après cette publicité

Blessé et indisponible pour encore un mois, au minimum, Jason Denayer risque d'être l'un des grands noms du mercato lyonnais. Le contrat du défenseur belge, joueur majeur de l'OL, prend fin en juin prochain, et les discussions pour une prolongation n'avancent pas vraiment dans le bon sens. Pourtant, les deux parties semblaient vouloir continuer l'aventure ensemble.

« Mes agents parlent avec le club. J'attends toujours et reste sur ma position de vouloir prolonger (il est en fin de contrat en 2022, ndlr). Pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé. On essaie de se mettre sur des accords communs. Si on y arrive, mon souhait est de rester au club », expliquait le joueur de 26 ans fin novembre par exemple.

Newcastle doit se renforcer

Et l'OL serait bien inspiré d'accélérer s'il souhaite conserver l'ancien de Manchester City... Effectivement, la publication belge Het Nieuwsblad dévoile que Newcastle est très intéressé par le Diable Rouge. Dans une situation critique en championnat, les Magpies veulent se renforcer de façon conséquente cet hiver pour éviter la relégation, et Denayer est considéré comme un sacré renfort pour l'arrière-garde.

L'argent ne sera en plus pas un problème pour le club du nord de l'Angleterre, alors que c'est peut-être la dernière opportunité pour le club de Jean-Michel Aulas de récupérer une somme intéressante pour le joueur belge... Reste tout de même à voir si Denayer sera intéressé par le challenge des Magpies, avec cette menace d'être relégué en Championship en fin de saison...