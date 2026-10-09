OL : Corentin Tolisso fait amende honorable

L’OL s’est incliné pour la première fois de la saison lors de son déplacement à Lens (2-1), en ouverture de la 6e journée. Menés par un but de Sotoca (36e) en première période, puis une seconde réalisation d’Udol (76e), les Gones n’ont pas réussi à revenir, malgré la réduction de l’écart signée Merah (85e), qui venait tout juste de faire expulser Udol. Après la rencontre, Corentin Tolisso a surtout regretté la première période. «On voulait faire mieux et rester sur la dynamique de Rennes. En première mi-temps, on n’était pas dedans, dans les duels et l’intensité. On a corrigé des choses à la pause mais on prend ce but en seconde mi-temps. Les entrants ont fait de belles différences et on a tout donné jusqu’à la fin mais ça n’a pas suffi. On peut regretter notre première mi-temps.»

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Hônnete et transparent avec le diffuseur, le capitaine lyonnais reconnaît même que ce déséquilibre tactique est en partie sa faute. «On a travaillé des choses qui n’ont pas été respectées sur un plan tactique. On n’a pas compris certaines choses. On a rectifié les choses en seconde et ça allait mieux mais sur ce point-là, on a failli, poursuit-il. Mon positionnement à moi a fait défaut car j’étais trop haut. Ils avaient trois milieux dans notre dos avec Sotoca, Thauvin et souvent Cuisance. Il fallait que je recule pour être plus sur Thauvin. Je suis redescendu en seconde et ça allait mieux. Je suis déçu que nous ayons perdu car on était bien. Il faut passer à autre chose et penser à jeudi et la Ligue Europa.»