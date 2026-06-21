L’Espagne mise tout sur Lamine Yamal, le casse-tête de Didier Deschamps

Lamine Yamal attendu en sauveur

Voici la une d’AS “Faire de la Magie”. La Roja veut gagner pour lancer son Mondial aujourd’hui face à l’Arabie Saoudite et va devoir s’en remettre à un homme : Lamine Yamal. Le crack du Barça et Dani Olmo devraient être dans le onze qui va commencer ce soir, avec un Yamal à gérer physiquement après sa blessure. Dans le journal Sport, on s’inquiète de la dépendance de l’Espagne à Lamine Yamal. Sans lui dans le onze de départ, face au Cap-Vert, l’équipe espagnole était lente, prévisible et sans profondeur, avec des changements tardifs et aucune solution de l’entraîneur Luis de la Fuente quand le jeu l’exigeait. La victoire aujourd’hui est cruciale pour la qualification en 16e de finale, tandis qu’un mauvais résultat obligerait l’Espagne à tout jouer contre l’Uruguay, l’adversaire le plus dur du groupe.

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Didier Deschamps doit trancher pour son onze

Dans Le Parisien, “Barcola ou Doué, un problème de riches”, peut-on lire. Les deux joueurs ont des qualités très différentes, mais qui peuvent être très utiles au fil de la compétition, ce qui pose un sérieux casse-tête pour le sélectionneur. Barcola a marqué des points grâce à son entrée réussie et à sa capacité à attaquer la profondeur, tandis que Doué est vu comme un joueur avec plus de maîtrise technique et un profil différent. Face à l’Irak, c’est Barcola qui devrait démarrer, au détriment de son coéquipier du PSG.

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Sandro Tonali agite le mercato

En Angleterre, on apprenait ces derniers jours que Manchester City et Tottenham pistaient Sandro Tonali. D’après The Athletic, les Spurs auraient connu une avancée significative dans ce dossier. Tottenham souhaite trouver un accord avec le joueur assez vite, mais il faudra ensuite s’aligner sur les conditions fixées par les Magpies. Selon The Athletic, Newcastle réclame 115 millions d’euros pour lâcher son joueur, sous contrat jusqu’en 2029.