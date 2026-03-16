Tottenham repart à la guerre avec Igor Tudor !

Décidément, Tottenham est en perdition depuis deux saisons. N’ayant vraiment su remplacer les départs importants de Harry Kane et Heung-Min Son, le club londonien patine et les nombreux entraîneurs n’arrivent pas à régler la situation. Après une saison dernière poussive avec Ange Postecoglou malgré un sacre en Ligue Europa qui n’a pas pu cacher une 17e place en Premier League, les Spurs patinent toujours cette année. Devenu abonné à la lutte pour le maintien, le club londonien pointe à une inquiétante seizième place au classement et ne compte qu’un petit point d’avance sur West Ham, premier relégable. Vous l’aurez compris, une descente est plus que possible pour Tottenham en fin de saison.

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Malgré cette situation alarmante, la direction ne veut plus prendre de décisions radicales. Nommé le 14 février dernier pour redresser la barre après le passage cataclysmique de Thomas Frank, Igor Tudor n’a pas fait mieux que son prédécesseur. Après trois défaites de rang en Premier League, l’ancien entraîneur de l’OM a atteint le pic du ridicule en se ratant totalement dans sa composition face à l’Atlético de Madrid en 8e de finale aller de Ligue des Champions lors de la déroute à l’Atlético de Madrid (5-2). Alors que plusieurs noms circulaient déjà pour sa succession, le technicien de 47 ans a fait front et savait que ses jours pouvaient être comptés en cas de nouvelle déconvenue. Pourtant, tout a changé le week-end dernier avec un simple match nul face à Liverpool (1-1).

Le message engagé d’Igor Tudor pour le maintien

Mené pendant une grande partie de la rencontre malgré un bon match, les Londoniens ont arraché le nul à Anfield en fin de match grâce à Richarlison. Un point bienvenu dans un grand match qui a été largement célébré par Igor Tudor. Malgré 13 absences, le coach croate a montré qu’il pouvait avoir une réaction de ses joueurs après des semaines d’inertie. Un point qui lui offre encore du temps et qui redonne de l’espoir à tout un club. Après la rencontre, Tudor était euphorique au micro de Sky Sports : «il y a eu beaucoup de travail, la volonté de bien faire les choses et de jouer en équipe. On peut dire que c’était mérité. Je suis heureux, heureux pour les joueurs. Ce n’est jamais facile de venir à Anfield.»

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Désormais empli d’espoirs pour la suite, l’ancien coach de la Juventus Turin s’est d’ailleurs voulu confiant pour l’avenir : «il y a eu des progrès au niveau de la mentalité et de la volonté de rester et de souffrir. C’est assurément un progrès. Je ne peux pas parler de progrès car nous savons ce qui s’est passé lors des deux derniers matchs. C’était un match où nous sommes venus ici avec seulement 12 joueurs. C’est quelque chose d’important pour nos supporters, pour les joueurs. C’est vraiment quelque chose d’important. Tous les matchs sont importants car il n’en reste plus beaucoup avant la fin. Chaque point compte. Nous devons récupérer nos joueurs et choisir les bons joueurs.» Vous l’aurez compris, la mission maintien est parfaitement engagée à Tottenham avec un Igor Tudor qui reprend espoir après avoir gagné son premier point en un mois de travail chez les Spurs. Ce lundi matin, ces derniers faisaient la Une de tous les médias anglais, qui expliquent en choeur que les joueurs londoniens ont répondu à l’appel de leur coach. Reste à savoir si cette lueur d’espoir est réellement prometteuse ou si elle va vite s’éteindre le week-end prochain avec la réception de Nottingham (15h15), concurrent direct pour le maintien.