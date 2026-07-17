La nouvelle sortie d’Enzo Fernandez sur les Anglais
Après la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre (2-1), Enzo Fernandez est revenu sur la polémique visant sa femme, Valentina Fernandez, critiquée en Argentine pour avoir appelé ses enfants à respecter le pays dans lequel la famille vit. Le milieu de Chelsea a tenté de la défendre, mais sa réponse a rapidement fait réagir rapporte RMC Sport.
« Les propos de ma femme n’étaient pas mal intentionnés. Nous respectons les personnes qui nous aident à la maison, qui sont des personnes anglaises », a déclaré l’international argentin. Une formulation jugée maladroite, alors que les tensions autour de cette demi-finale avaient déjà été exacerbées par les références au conflit des Malouines. Par ailleurs, la FIFA a ouvert une procédure après l’apparition d’une banderole politique brandie par plusieurs joueurs argentins au coup de sifflet final.
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