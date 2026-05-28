LdC : comment le PSG a préparé sa finale contre Arsenal

Dans quelques jours, le PSG a rendez-vous avec l’histoire en disputant une deuxième finale consécutive de Ligue des champions. Cette fois, les hommes de Luis Enrique affronteront Arsenal, fraîchement vainqueur de la Premier League, pour une rencontre qui s’annonce palpitante. Le PSG pourra d’ailleurs compter sur Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi puisque RMC confirme ce jeudi soir que les deux joueurs devraient bien débuter la rencontre.

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Mais ce n’est pas tout, selon les informations de RMC Sport, cette semaine le staff a fait passer un message aux joueurs : pas question d’être surmotivé ou surexcité par l’évènement. Luis Enrique a insisté sur la gestion émotionnelle, sur le fait de ne pas tomber dans le "trop". Une réunion a même eu lieu la semaine dernière avec Nasser, Luis Enrique et Campos. Et les trois ont insisté sur la nécessité de ne pas changer les habitudes. Le staff estime notamment que c’est ce qui a chamboulé l’Inter la saison dernière. Enfin, sur le plan sportif, si Luis Enrique a fait des séances spécifiques sur les coups de pied arrêtés, pas question pour autant de subir le jeu d’Arsenal. Le message a été passé : le PSG sera dominant dans le jeu.