225 km à vélo, une bière à la main… Eden Hazard profite de sa nouvelle vie

Eden Hazard semble profiter de sa retraite. À 35 ans, l’ancien joueur du Real Madrid qui avait mis un terme à sa carrière en 2023 après des blessures trop répétitives, s’éclate loin des pelouses européennes. Désormais, il participe même à plusieurs activités sportives. Lors d’une récente vidéo captée par IB3, une chaîne de télévision des Îles Baléares (Espagne), on voit celui-ci conclure une course de cyclisme de 225 kilomètres à Majorque.

La suite après cette publicité

Vêtu d’un maillot rouge et de lunettes, avec le dossard 312, Hazard a notamment expliqué au média que les premiers kilomètres étaient agréables. Cependant, les 25 derniers ont été "impossibles". Puis, il a ajouté dans l’échange qu’il devra "s’entraîner un peu plus et perdre un peu de poids" afin d’être prêt pour une autre course à l’avenir. Bière à la main pour célébrer cet effort, l’ancienne star de Chelsea n’a pas fini de faire réagir la toile, tant sa nouvelle vie rythmée semble hilarante.