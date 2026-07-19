Coupe du Monde 2026 : les joueurs rendent un dernier hommage à Didier Deschamps

Didier Deschamps aurait sûrement souhaité une meilleure sortie que cette défaite face à l’Angleterre (4-6), samedi soir lors du match pour la 3e place de la Coupe du Monde 2026. Mais ce qui est fait est fait et désormais, l’Équipe de France s’apprête à tourner la page de ces 14 années aux côtés du technicien de 57 ans. Dans une vidéo publiée par le compte X officiel des Bleus, plusieurs joueurs ont rendu hommage à l’une des figures les plus importantes de l’histoire de la sélection tricolore. « Ça a été un coach très important pour moi. Je suis très reconnaissant, je lui souhaite tout le meilleur pour la suite », a d’abord indiqué Dayot Upamecano.

La suite après cette publicité

"Juste un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour la France 🇫🇷"



Les joueurs rendent hommage à Didier Deschamps 💬 pic.twitter.com/WMrIqPfKTf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 19, 2026

Titulaire face aux Anglais, Maxence Lacroix a également témoigné sa gratitude envers le coach français : « je lui souhaite le meilleur, il a toujours eu les bons mots pour motiver. » Warren Zaïre-Emery a, lui, souligné l’énorme travail réalisé par Deschamps au cours de son mandat sur le banc : « un grand merci pour tout ce qu’il a fait pour la France. Il a redonné une image à cette équipe. » Même chose pour Jules Koundé : « on se rappelle d’où l’Équipe de France venait quand il a pris l’équipe en mains, donc on ne peut être que reconnaissants. »