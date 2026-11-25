C’était passé inaperçu, notamment parce que la réalisation TV ne l’avait pas montré, mais Fermin Lopez a été expulsé lors de la victoire du FC Barcelone le week-end dernier (3-2). Effectivement, le milieu de 23 ans a reçu un carton rouge alors qu’il était sur le banc de touche, après avoir protesté auprès de l’arbitre.

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Et le comité de compétition de la Fédération Espagnole a tranché : il va être suspendu pour les deux prochains matchs du Barça en Liga. Face au Deportivo de la Corogne ce week-end, et surtout, contre l’Atlético de Madrid en milieu de semaine prochaine. Un coup dur pour Hansi Flick…