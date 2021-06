Lionel Carole dit non à Adana Demirspor

Libre depuis la fin de son contrat avec le RC Strasbourg, Lionel Carole (30 ans) est très sollicité. Adana Demirspor, promu en Süper Lig, a notamment tenté de l'attirer dans ses filets. Mais le latéral gauche, également passé par Benfica et Galatasaray, et son entourage ont refusé cette offre.

Selon nos informations, le natif d'Alfortville dispose d'autres options, en Turquie toujours, mais aussi en Angleterre et dans le Golfe. Quelques écuries de Ligue 1 et 2 se sont également manifestées mais elles sont trop éloignées des exigences du joueur, à la recherche d'un projet transparent et sain pour la saison prochaine.