44 tirs au but pour 3 ratés… match irrationnel et record en Coupe de France entre deux clubs de R1 !

C’est la Coupe de tous les possibles, celle où l’ordre établi n’a qu’à bien se tenir. Hier, trois clubs professionnels ont encore pris la porte face à des amateurs en Coupe de France : Pau contre la SA Mérignac (R1), Rodez face à Canet (N3) ou encore le Red Star contre Biesheim (N2). Dans le nord, un autre 64e de finale a tenu toutes ses promesses même s’il concernait deux clubs de Régional : Steenvoorde (R1) et Béthune (R1). Rien d’inhabituel jusqu’à la fin du temps règlementaire puisque le score était de 0-0 entre les deux équipes, mais c’est lors de la séance de tirs au but que la rencontre a basculé dans l’irrationnel. Il aura fallu 44 tentatives pour départager les deux formations, qui ont même converti 37 tirs au but à la suite.

La suite après cette publicité

Le match s’est soldé par une victoire de Béthune (0-0, 21-20 t.a.b) et aura accouché de la plus longue séance de tirs au but de l’histoire de la Coupe de France. La séance de 24 minutes entre Dinan Léhon et le Stade Brestois en 2022 (0-0, 12-13 tab) est désormais rangée au rayon des archives. Gauthier Thumerel, héros de Béthune, déclarait au micro de la Voix du Nord : «C’est un truc de fou, le coach ne voulait pas que je tire. Il m’a mis 11e et je donne la victoire à Béthune, sourit le héros du soir. Mon premier tir, c’est pour ne pas perdre ; le deuxième, pour gagner. Honnêtement, avant le second, je repense à mon raté de l’année dernière avant de tirer et je me dis que l’histoire peut être belle. Si je marque, je vais mettre du bonheur dans les yeux des gens. Il faut que je marque et… je marque». Les acteurs du match et les 250 supporters bethunois s’en souviendront longtemps.