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Série A

Coutinho justifie son choix de rejoindre Santos

Par Allan Brevi
1 min.

Philippe Coutinho a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Santos après son départ du Vasco. Le milieu brésilien reconnaît que Neymar a joué un rôle important dans sa décision, lui qui l’avait contacté dès le lendemain de son départ du club carioca. D’abord réticent, Coutinho a finalement changé d’avis après un nouveau message de son ami, quelques mois plus tard. « J’avais envie de recommencer à jouer. Pourquoi pas ? Où est le problème ? Je pars dans un grand club, dans une autre ville. Ce serait injuste que je ne puisse pas reprendre le travail », a-t-il expliqué.

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L’ancien joueur du Barça et de Liverpool assure également avoir pris cette décision pour retrouver le plaisir de jouer au football. « Le football a toujours été ma passion. Pendant un certain temps, j’ai perdu cela. Quiconque travaille doit avoir un but. Il faut que cela ait un sens. Pendant un certain temps, j’ai perdu cela », a-t-il confié. Coutinho affirme s’être « reconnecté aux choses simples » durant sa période loin des terrains, avant de retrouver l’envie de relever un nouveau défi : « ce qui me motive, c’est de retrouver la joie de vivre. »

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