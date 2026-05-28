Chelsea : un gros club ne veut pas d’Enzo Fernandez

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2032, Enzo Fernandez (25 ans) a la bougeotte, d’autant que les Blues ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine. Le milieu argentin a d’ailleurs souvent été annoncé au Real Madrid et à Manchester City.

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Cependant, le Daily Mail et Sky Sports annoncent qu’un des courtisans du joueur a mis fin aux rumeurs. Les deux médias anglais indiquent que les Cityzens leur ont fait savoir qu’ils n’étaient pas intéressés par Enzo Fernandez et qu’ils privilégiaient le très courtisé Elliot Anderson, le milieu de terrain de Nottingham Forest.