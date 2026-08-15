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La pépite nigériane Shedrack Egboh va signer en Suède

Par Clinton Ayooye
1 min.
Shedrack Egboh @Maxppp

Après la vente record de Zadok Yohanna pour 28 millions d’euros à Brighton, l’AIK Stockholm a décidé de miser à nouveau sur un talent issu du Nigeria. Selon nos informations, Shedrack Egboh (18 ans) va signer son premier contrat professionnel avec le club suédois. Mis à l’essai en juillet dans un premier temps avec les U-19 du club, il a impressionné les coachs et dirigeants d’AIK qui l’ont ensuite fait s’entraîner avec l’équipe première où il a là aussi convaincu.

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Le jeune attaquant issu de l’académie Inspire Sports au Nigeria a failli échapper au club de Stockholm. Convoité par plusieurs clubs européens, dont le FC Copenhague, qui a essayé de le convaincre en l’invitant au Danemark et en lui faisant visiter les installations du club, il a finalement choisi de signer à l’AIK Stockholm, qui lui a présenté un projet lui permettant de se développer et de jouer avec le groupe professionnel assez rapidement. Un club anglais a tenté ces derniers jours de l’inviter pour un essai, mais Shedrack Egboh a fait son choix et quittera bientôt le Nigeria pour la Suède.

Pub. le - MAJ le
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