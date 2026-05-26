Real Madrid : Florentino Pérez lance officiellement sa campagne
Sans surprise, Florentino Pérez vient d’annoncer le lancement de sa campagne présidentielle. Il a ainsi publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il passe déjà plusieurs messages, concernant le mercato notamment : « l’arrivée des meilleurs joueurs du monde ne sera pas un rêve, elle continuera d’être une réalité ». Tout comme il bombe le torse évoquant les titres remportés sous son mandat, et ses bons résultats financiers.
Il prendra la parole mercredi, devant les médias, afin d’exposer son projet plus en détail et répondre aux questions des journalistes. Pour rappel, il aura comme rival Enrique Riquelme, jeune homme d’affaires qui a fait fortune dans les énergies renouvelables et qui a déjà promis du très lourd.
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