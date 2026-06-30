Le PSG réclame une fortune pour Bradley Barcola

Contrairement aux années précédentes, le Paris Saint-Germain se retrouve au centre de nombreuses discussions dans ce mercato estival, notamment autour de Bradley Barcola. L’ailier français de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028, reste un joueur apprécié en interne par Luis Enrique, qui l’a régulièrement utilisé cette saison (49 matchs, 13 buts et 6 passes décisives). Toutefois, malgré ce statut important dans la rotation, la forte concurrence à son poste et les possibles arrivées, à commencer par celle de Maghnes Akliouche, à venir fragilisent son avenir à Paris. En effet, le club parisien n’exclurait plus un départ si une offre jugée suffisamment importante arrivait sur la table.

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Dans ce contexte, la valorisation de Bradley Barcola fait débat sur le marché européen. Le PSG, qui ne souhaite pas forcément se séparer de lui dans l’idéal, considérerait néanmoins qu’il faudra une proposition largement supérieure aux estimations actuelles pour ouvrir la porte à un transfert. The Athletic évoque même une position ferme du club, estimant que le prix du joueur est sous-évalué au regard du marché actuel des joueurs de son âge : le PSG réclamerait plus que les 135 millions d’euros payés par Manchester City pour Elliot Anderson. De plus, Paris ne serait pas contraint de vendre après plusieurs opérations majeures déjà finalisées, tandis que Liverpool et Arsenal surveillent attentivement le dossier en Premier League.