Mercato PSG : le RB Leipzig annonce que Yan Diomandé va rester

Yan Diomandé a tranché. Hier, plusieurs médias, dont The Athletic, ont révélé que l’Ivoirien de 19 ans a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Un coup de camouflet terrible pour Liverpool, qui avait formulé une première offre d’environ 100 M€ pour le joueur. Les Reds comptaient revenir à la charge mais ils ont été doublés par Paris, qui a donc les faveurs du principal intéressé. Et si les pensionnaires du Parc des Princes sont plutôt confiants concernant ce dossier comme nous vous l’avons expliqué, rien n’est encore fait. D’autant qu’il faudra convaincre le RB Leipzig, qui reste solide sur ses appuis pour le moment.

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Leipzig annonce que Diomandé va rester

Et le club allemand compte le rester. C’est le message transmis par le directeur sportif Marcel Schäfer à Bild. «Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année.» Le dirigeant allemand en a ensuite dit plus sur la stratégie que Leipzig compte adopter avec son joueur.

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«En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig.» Mais quand il s’agit de mercato, la vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément celle de demain. Une grosse offre pourrait peut-être faire flancher les Allemands. Mais ce n’est pas le cas comme l’assure le dirigeant de Leipzig. «Notre position (concernant une offre qui imposerait une vente) est très claire à ce sujet, oui».

Paris est prévenu

Pourtant, l’écurie de Bundesliga doit vendre cet été. Bild évoque plus de 100 M€ de ventes. «Je ne confirmerais pas ce chiffre. Mais le fait que nous devions générer des revenus via les transferts n’est pas nouveau. C’est naturellement dû en partie au fait que nos autres sources de revenus n’ont pas encore atteint un niveau nous permettant de nous passer des recettes liées aux transferts. Nous pensons également être bien placés pour atteindre nos objectifs, sans que Yan Diomande ait besoin de partir.»

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Enfin, Bild a conclu en demandant si le PSG l’a contacté pour l’Ivoirien. «Je suis actuellement en contact avec — j’ai l’impression — 80 % des agents de nos joueurs. Cela fait partie du métier. Surtout lorsqu’il y a un changement d’entraîneur, les agents et les entraîneurs veulent en savoir un peu plus. Mais il est vrai que Yan suscite beaucoup d’intérêt, ce qui témoigne aussi de ses performances exceptionnelles l’an dernier et du potentiel immense qu’il possède encore.» Leipzig ferme donc la porte à un départ de Yan Diomandé. Nul doute que le PSG aura des arguments pour tenter de parvenir à ses fins.