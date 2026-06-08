EdF : Michael Olise égale déjà le nombre de buts d’Ousmane Dembélé en Bleus

La soirée parfaite pour Michael Olise. Grâce à son triplé face à l’Irlande du Nord, l’ailier du Bayern Munich a fait vibrer Lille par sa prestation ce lundi soir, contre la Green and White Army. Et grâce à ce hat-trick, qu’il a réalisé en inscrivant une très belle frappe enroulée pour porter le score à 3-1, l’ex-joueur de Crystal Palace a maintenant inscrit son 7e but sous le maillot des Bleus.

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Le joueur du Bayern Munich atteint ce total en seulement 17 sélections, confirmant son incroyable efficacité depuis ses débuts avec l’équipe de France. À titre de comparaison, Ousmane Dembélé compte également 7 buts avec les Bleus, mais en 58 apparitions. Une statistique qui témoigne de l’impact immédiat d’Olise au sein de la sélection tricolore.